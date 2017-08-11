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Transparency International вимагає, аби Насірова не пускали до кабінету

Transparency International вимагає, аби Насірова не пускали до кабінету
Представництво міжнародної правозахисної організації Transparency International в Україні виступило з заявою з приводу роботи керівника ДФС Романа Насірова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Насіров після завершення слідства вже з 4 серпня з’явився на роботі. Як відповіли у приймальній відстороненого чиновника, правом підписувати і затверджувати документи нині досі має його заступник , однак це не заважає Насірову ходити в офіс на роботу.

В зв’язку з цим представники Transparency International в Україні направили до Спеціалізованї антикорупційної прокуратури вимогу відсторонити Романа Насірова з посади керівника ДФС та заборонити йому перебувати у службовому кабінеті. У організації наголосили, що в зв'язку, що Насіров вже перебуває на робочому місці, попередньо затверджені заходи Кабінету міністрів щодо нього, виявилися неефективними. Це обумовлено тим, що Насіров, перебуваючи на посаді, здійснив кримінальне правопорушення, і тому у Transparency International припускають, що продовжуючи бути керівником ДФС, Насіров матиме змогу знищити чи підробити документацію, яка є суттєвою для слідства.
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