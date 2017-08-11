Рева: украинцам не хватает денег, потому что они слишком много едят

Граждане Украины тратят больше половины своих доходов на продукты не потому, что очень мало зарабатывают, а потому, что слишком много едят.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом Андрей Рева, министр соцполитики, заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Министр прокомментировал свежую статистику – согласно этим данным, граждане Украины теперь тратят на еду намного больше денег, чем раньше, но они стали покупать меньше еды, поскольку многие продукты резко подскочили в цене. Рева сравнил украинцев с немцами, у которых зарплаты в десятки раз больше, и заявил, что граждане Германии тратят на еду только 14 процентов доходов, а украинцы – больше 50 процентов.
«Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура», - заявил Рева, забыв сказать, какие зарплаты в Украине и Германии.