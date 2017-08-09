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Жители Киева в очередной раз поверили сказке о недорогом отдыхе в Египте

Жители Киева в очередной раз поверили сказке о недорогом отдыхе в Египте
Уже в который раз киевляне поддались обещаниям о дешевом отдыхе в Египте и опять остались в проигрыше, так как вместо отдыха они прикладывают всех усилий, чтобы вернуть потраченные деньги и заставить аферистов понести наказание. Об этом передает replyua.net со ссылкой на ТСН.

«Я покупала путевки для мамы и двоих детей», — пояснила одна из пострадавших, Юлия Магай, перечислившая за семейный отдых в Египте почти девятнадцать тысяч гривен. Киевлянка откликнулась на предложение одноклассницы купить недорогие путевки – по 200 долларов за взрослого. Согласно легенде, такая приемлемая цена была доступной только членам спортклуба, в связи с чем было решено собрать еще по сто пятьдесят гривен членского взноса. Но когда наступил день вылета, оказалось, что отдых отменяется.

По словам матери семерых детей Екатерины Тимченко, она оказалась соединяющим звеном между злоумышленниками и клиентами, которые оказались обманутыми. Путевки в Египет ей предложил знакомый Дмитрий Гончар, ранее занимавший должность опера. Он заявил, что его супруга работает в спортшколе и имеет доступ к дешевым путевкам. Но когда обманутые клиенты решили выяснить, почему сорвалась поездка, он заявил, что не имеет к этому никакого отношения.
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