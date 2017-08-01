Путин продолжает нагло врать всему миру про «их там нет», окутывая население Донбассе все большей пропагандой

В центре Донецка в рамках проекта «Аллея российской славы» поставили памятник Сергию Радонежскому – покровителю России.
Как пишет в своем блоге известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, смешная ситуация складывается. Пропагандисты надрываются, доказывая, что в Украине идет «гражданская война», к которой Россия не имеет никакого отношения, но при этом оккупанты все время откровенно «палятся» и не могут удержаться от соблазна пометить территорию. С другой стороны, складывается впечатление, что Путину и его окружению абсолютно все равно, знает кто-либо, что российские войска есть на Донбассе или нет. После ситуации с аннексией Крыма мастерски маскироваться или претворяться, доказывая, что Россия ни на кого не нападала просто бессмысленно. Поэтому с каждым днем пропаганда на Донбассе только усиливается. Путин прекрасно понимает, что рано или поздно Донбасс вернется в Украину, а вот люди, которые будут там жить будут своими зазомбированными агентами, которые никогда не примут любую проукраинскую власть.
«Их там нет», а «аллея российской славы» есть. Донецк объявляет себя столицей Малороссии, а аллея славы почему-то все равно российская. Как во всем этом разобраться без хорошего косяка?», – резюмировал Казанский.