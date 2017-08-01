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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Путин продолжает нагло врать всему миру про «их там нет», окутывая население Донбассе все большей пропагандой

Путин продолжает нагло врать всему миру про «их там нет», окутывая население Донбассе все большей пропагандой
В центре Донецка в рамках проекта «Аллея российской славы» поставили памятник Сергию Радонежскому – покровителю России.

Как пишет в своем блоге известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, смешная ситуация складывается. Пропагандисты надрываются, доказывая, что в Украине идет «гражданская война», к которой Россия не имеет никакого отношения, но при этом оккупанты все время откровенно «палятся» и не могут удержаться от соблазна пометить территорию. С другой стороны, складывается впечатление, что Путину и его окружению абсолютно все равно, знает кто-либо, что российские войска есть на Донбассе или нет. После ситуации с аннексией Крыма мастерски маскироваться или претворяться, доказывая, что Россия ни на кого не нападала просто бессмысленно. Поэтому с каждым днем пропаганда на Донбассе только усиливается. Путин прекрасно понимает, что рано или поздно Донбасс вернется в Украину, а вот люди, которые будут там жить будут своими зазомбированными агентами, которые никогда не примут любую проукраинскую власть.

«Их там нет», а «аллея российской славы» есть. Донецк объявляет себя столицей Малороссии, а аллея славы почему-то все равно российская. Как во всем этом разобраться без хорошего косяка?», – резюмировал Казанский.
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