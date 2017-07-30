Румынским и европейским чиновникам запретят отдых в Краснодаре – мощные санкции РФ, – Сазонов

Напрасно россияне говорят, что американские санкции им, словно комариный укус, и только укрепят «встающую с колен» экономику великой страны. На самом же деле, россияне настолько вошли во вкус с санкциями, что не стесняются упоминать о них и по делу и без дела. Так, вице-премьер РФ Рогозин, который уже успел ощутить на себе «комариные укусы» европейских санкций, предупреждает, что Молдова и Европа теперь сильно пожалеет, что его самолет не пустили в Молдову.
Как известно товарищ Рогозин туда летел на праздник – годовщину российской оккупации. Возможность России наложить санкции Рогозин объяснил так: «мы точно установим, кто стоит за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Наши санкции будут взвешенными и очень адресными».
Как отметил у себя в Facebook украинский блогер Кирилл Сазонов, конечно российские санкции будут очень адресными – вводить секторальные Россия просто не может, а с адресными вообще весело. «Наверное, некоторым румынским и европейским чиновникам запретят отдых в Краснодаре. Ну, и могут все-таки начать бомбить Воронеж. Для более масштабной «ответки» руки коротки...», – написал Сазонов.