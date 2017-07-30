Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

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Политики, которые возражают против проведения медицинской реформы в том варианте, который предлагает МОЗ, должны были, как минимум рассмотреть предложенные законопроекты или же предложить свое видение реформы. Нардепы, которые на эфирах рассказывают, какая плохая медицинская реформа, должны были воспользоваться парламентской трибуной и рассказать всей стране, почему медицинская реформа не должна быть принята. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский.Как пример Евгений Комаровский привел партию «ВО «Батькивщину». Соратники Юлии Тимошенко считают, что данная медицинская реформа – это преступление против народа. «Я был уверен, что лидер парламентской фракции Тимошенко выйдет за парламентскую трибуну и скажет, что это плохо, а хорошо – вот так, но ничего подобного не произошло. Люди дали ноль голосов за то, чтобы вообще рассматривать», – отметил Комаровский.Он подчеркнул, что ситуация в стране с медициной не критическая, а катастрофическая, можно сказать, что медицины в стране нет и при этом политики позволяют себе манипулировать общественным мнением и играть на здоровье граждан. «СНБО не должен терять времени, а создать координирующий орган, который сможет принимать важные решения без бюрократии – согласования с профильным комитетом, депутатами. Я не государственник, но, если дальше продолжать затягивать решение о принятии медицинской реформы, то в стране может наступить коллапс», – прокомментировал Комаровский.