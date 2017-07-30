Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

По мнению известного украинского предпринимателя Евгения Чичваркина, ранее возглавляющего торговую сеть «Евросеть», жители Крыма не хотели быть частью России или Украины, а жить в отдельном независимом государстве. Об этом сообщает replyua.net. Эксперт считает, что крымчане остановили свой выбор на бандитах альфа-самцах или, другими словами, вместо ленивой незлобно коррупции, закоренелых воров, они захотели, чтобы полуостровом управляли четкие вежливые марширующие бандиты.
«Жители Крыма не желали входить в состав России, однако «референдум» был проведен нечестно. Если бы на нем все было честно, то населению полуострова предложили бы несколько вариантов: остаться в составе Украины, присоединиться к России или же стать независимым государством. Вот в таком случае люди отдали бы свой голос за независимость, а не проголосовали за Россию. За Россию было 36-40%», - сказал бизнесмен, добавив, что в Севастополе этот показатель был бы, конечно, выше.
«Сейчас же им достаются только камни с неба, и так будет продолжаться далее. В эти дни все, кто не так давно радостно сжигал украинские паспорта, через взятки в конторах ФСБ пытаются в Киеве восстановить украинские паспорта», - подчеркнул Евгений Чичваркин.