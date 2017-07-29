Керівник ДМС відмовився показати лист ГПУ, в якому повідомляється про позбавлення Саакашвілі українського громадянства

Максим Соколюк, який очолює Державну міграційну службу України, офіційно відмовив надати нардепу та представнику партії Рух нових сил Юрію Дерев’янку копію листа ГПУ, який слугував підставою для позбавлення політика Міхеїла Саакашвілі українського громадянства, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Прес-служба політсили Рух нових сил, що й очолює Саакашвілі, заявила, що Соколюк майже 5 годин ховався у власному кабінеті, а опісля наважився вийти до активістів політичної сили та заявити, що Міхеїла Саакашвілі нібито проінформували, що він має недійсні документи. Також Соколюк підтвердив дані, що ДМС передали інформацію про позбавлення громадянства України Саакашвілі до прикордонної служби.
Нардеп Дерев’янко поцікавився у Соколюка, які саме інформація в документах Саакашвілі є недійсною, на що голова міграційної служби зазначив, що він точно не пам’ятає і надасть згодом парламентарю офіційну відповідь на це питання. Що ж стосується листа ГПУ, на підставі якого екс-голову Одеської ОДА позбавили громадянства, Соколюк відмовився показати його активістам, зазначивши, що для цього необхідно спершу отримати дозвіл Генпрокуратури.