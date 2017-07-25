На Донбасі бойовики використовують новий вид зброї – штаб АТО

На Донбасі зафіксовано застосування нового виду озброєнь. Як інформує replyua.net, в штабі АТО прогнозують, що обстріли з невеликих систем залпового вогню будуть здійснюватися проти українських військовослужбовців все частіше. Противник отримав нову зброю і переконався у її можливостях .
Зафіксований обстріл з нового озброєння відбувся 20 липня біля населеного пункту Красногорівка. Це невелика установка реактивного залпового вогню, яку можна перевозити. Її можна швидко перевезти з місця на місце і непомітно сховати. За один залп система може здійснити до чотирьох пострілів. Можна сказати, що це модернізована мобільна система «Град-П», але на відміну від «Партизана», який може здійснювати одиночні постріли, нова система має 4 стовбури, тому за один раз може випустити до чотирьох ракет. Розробили нове озброєння в Луганську.
23-24 липня пройшли в зоні АТО досить спокійно,. Це пов'язують з візитом на Донбас спецпредставника США і переговорами лідерів «нормандської четвірки». Перед цим на Донбасі відбулася значна ескалація. Лише протягом двох днів, 19 і 20 липня, загинули 8 українських військовослужбовців, один потрапив в полон, більше десяти отримали поранення.