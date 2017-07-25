Через 10 лет у украинцев будет достойная пенсия, - прогноз Минсоцполитики

Министерство социальной политики обнародовало прогноз на ближайшие годы, основываясь на макропрогнозе Министерства торговли и экономического развития.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, через десять лет средняя пенсия в Украине будет достигать 6 тысяч 40 гривен. В Минсоцполитики при этом подчеркнул, что прогноз составлялся из расчета на то, что в стране будет проведена пенсионная реформа. Отмечается, что что после принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614) средний размер выплат новым пенсионерам будет постепенно расти, и в 2018 году составит 2 454 гривен, в 2019 – 2 668 гривен, в 2020-м – 3 048 гривен.
Однако, что касается пенсионеров, которые уже вышли на пенсию, их выплаты будут немного ниже. К примеру, в 2028 году средний размер пенсии украинцев, которые уже сейчас находятся на заслуженном отдыхе, будет составлять 4 тысячи 184 гривны. При этом через пару лет размер пенсий у этих пенсионеров составит всего 2 тысячи 284 гривны.