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СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер
Три российские дивизии сосредоточены у наших границ. Это сделано для того, чтобы они могли внезапно, без надлежащей подготовки, перейти в наступление на Киев, Харьков, Мариуполь. Пока большинство народа в Украине пытается не замечать войны, где-то в окопах, под обстрелами, стоят ребята, которые первые будут вынуждены положить себя под гусеницы российских танков. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Алексей Арестович.

По его словам, как бы ни сложилась ситуация, можно не сомневаться, что украинская армия выйдет победителем из этого безжалостного боя, потому что не может азиатская армия, азиатское, тоталитарное общество всерьез соперничать с европейским. По словам Арестовича, действительно может быть украинским войскам придется немного отступить и даже потерпеть частичный разгром ВСУ, но потом, после сообщения о всеобщей мобилизации, партизанской войны против оккупантов, и западной помощи Украина поднимется вся и раздавит «русского медведя», которой по глупости попытался залезть в Украину.

Блогер подчеркивает, что это будет не просто поражение извечного нашего врага, а поражение страшное и позорное – со свалками сожженной техники, колоннами униженных пленных, с десятками тысяч трупов. «Опять российский Ванька расплатится собственной жизнью за авантюры кремлевского руководства. Российским «Ванькам» пока еще не поздно есть время подумать, ведь, когда мы боремся за свою землю, мы непобедимы», – резюмировал блогер.
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