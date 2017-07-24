Эксперт: до Siemens были еще компании, которые обходили санкции, россияне просто сознательно подставили немцев

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В рейтинговом немецком издании Bild вышла статья, в которой аналитики прогнозируют ухудшение отношений между Германией и Россией в связи со скандалом вокруг поставки турбин от компании Siemens на территорию аннексированного Крыма. Ситуацию с компанией Siemens и нарушением санкций против РФ в эфире «Громадського радио» прокомментировала Екатерина Зарембо, заместитель директора Института мировой политики, эксперт по вопросам внешней политики и европейской интеграции Украины.По словам эксперта, с момента введения экономических санкций со стороны ЕС против России эта история, наверное, является первым серьезным прецедентом. «Европейцы сейчас должны обратить внимание на механизм введения штрафных санкций уже против тех компаний, которые нарушают санкции против России. В частности, если действительно будет доказана вина Siemens», – отметила Екатерина Зарембо. Она добавляет, что сейчас будет интересна реакция самой Германии на уровне исследования вины и ответственности Siemens в этом вопросе. Сейчас есть определенный медийный скандал, но Украины должна постоянно подпитывать другие страны ЕС, чтобы этот инцидент не забылся и был расследован.Также эксперт отметила, что Siemens является не первой компанией, которая пытается обходить санкции. «Это тревожный звоночек для европейских компаний. Сложно точно сказать, ухудшатся ли отношения на этой почве между Германией и Россией, но здесь надо отдать должное Германии как локомотиву санкций в ЕС против России, первичная реакция которой очень правильная», – подытожила эксперт.