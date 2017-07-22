Дмитрий Гордон: Кобзон – мой друг, он просто ошибся

Украинский журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон считает, что российский певец Иосиф Кобзон просто ошибся относительно событий, который произошл в Украине и подсознательно поддерживает сепаратистов на Донбассе. Об этом Гордон сказал в эфире одной из украинских программ.
«Иосиф Кобзон является моим другом с 1986 года, который был неоднократно у меня на Дни рождения. Кобзон – это один из самих близьких друзей нашей семи. Это человек, которого я люблю, это человек, который ошибся в ситуации с Украиной, это человек, который больше 10 лет борется с онкологическим заболеванием и имеет право, как и любой другой человек на свои заблуждения», – отметил журналист.
Как отметил Гордон, он отчаянно спорит с Кобзоном о ситуации в Украине, последний раз полтора часа тяжелого разговора так ни к чему и не привели, ведь каждый остался со своей точкой зрения. В конце разговора Кобзон сказал, что он считает, что украинцев, которые поддерживают то, что сегодня происходит в стране просто зазомбировали. Дмитрий Гордон подчеркнул, что Кобзон имеет право на свои ошибки и он никогда не предаст своих друзей, среди которых и Кобзон. «Со многими своими друзьями очень сильно поссорился, с тем же Розенбаумом мы после последнего разговора не разговариваем, но с Кобзоном продолжаю общение», – рассказал Дмитрий Гордон.