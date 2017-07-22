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Опрос: большинство украинцев этим летом останутся дома

Опрос: большинство украинцев этим летом останутся дома
Компания Kantar TNS Online Track провела опрос среди жителей Украины и выяснила, куда украинцы могут отправиться этим летом. Как передает replyua.net, многие граждане Украины или будут сидеть дома, или отдохнут где-то, но только в пределах Украины, не выезжая за границу.

Около трети опрошенных признались, что останутся дома, еще 66 процентов украинцев заявили, что все-таки планируют летний отдых, однако будут отдыхать в Украине. 23 процента изъявили желание отдохнуть на побережье Азовского моря. Однако 36 процентов из тех, кто планирует уехать из дома во время отпуска, заявили, что хотят провести свой отпуск на берегу Черного моря. Около пятой части респондентов, которые будут путешествовать по Украине, отметили, что, скорее всего, проведут отпуск в Карпатах.

Около десяти процентов украинцев планируют отдохнуть в городе, еще два процента заявили, что поедут на отдых в Крым. Из тех, кто собирается сидеть дома, многие отметили, что будут находиться на даче. Лишь 16 процентов украинцев рассчитывают в отпуске поехать за границу.
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