валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва
Відомий український політолог Сергій Таран у себе в Facebook пояснив, чому зустріч Порошенко і Лукашенко дуже важлива для України. Як пише політолог, заяви Лукашенка про безпеку україно-білоруського кордону надважливі. Хоча для країни, яка пережила «Будапештський меморандум», одних заяв мало, тому важливими є також інтереси Білорусі.

Як зазначає Сергій Таран, перший інтерес Білорусі – це те, що Україна може стати лобістом Білорусі на Заході і виконувати ту ж роль, яку виконувала Польща для України за часів Кучми і Януковича, - коли, незважаючи на порушення прав людини керівництвом України Варшава наполегливо просувала тезу, що київське керівництво не можна залишати в ізоляції наодинці з Москвою. Другий інтерес – Мінську потрібна стратегічна підтримка. Військові навчання «Захід-2017», на думку представників НАТО, можуть перетворитися в експансію росіян на захід. Останній раз подібний прогноз американська розвідка робила в 2013 році – напередодні кримської інтервенції. «Восени ж, якщо кілька військових баз Росії «заблукають»після навчань, це може не сподобатися Лукашенко, але це стане прекрасною політтехнологією для виборчої кампанії Путіна, яка де факто почнеться восени. Російські виборці, як показує практика, краще реагують на військову риторику або масові вбивства», - написав політолог.

На його думку, всі ці питання дуже тонкі, тому що накладаються на проблеми з демократією в Білорусі та важелі впливу Кремля на білоруські еліти. Сергій Таран зазначає, що при цьому наші ЗМІ цікавило не так політичні нюанси і домовленості лідерів двох держав, скільки те, хто була ця дівчина, яка показала груди Лукашенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
5089

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5040

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Блогер: українські та натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

 Новости за день