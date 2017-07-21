Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Відомий український політолог Сергій Таран у себе в Facebook пояснив, чому зустріч Порошенко і Лукашенко дуже важлива для України. Як пише політолог, заяви Лукашенка про безпеку україно-білоруського кордону надважливі. Хоча для країни, яка пережила «Будапештський меморандум», одних заяв мало, тому важливими є також інтереси Білорусі.Як зазначає Сергій Таран, перший інтерес Білорусі – це те, що Україна може стати лобістом Білорусі на Заході і виконувати ту ж роль, яку виконувала Польща для України за часів Кучми і Януковича, - коли, незважаючи на порушення прав людини керівництвом України Варшава наполегливо просувала тезу, що київське керівництво не можна залишати в ізоляції наодинці з Москвою. Другий інтерес – Мінську потрібна стратегічна підтримка. Військові навчання «Захід-2017», на думку представників НАТО, можуть перетворитися в експансію росіян на захід. Останній раз подібний прогноз американська розвідка робила в 2013 році – напередодні кримської інтервенції. «Восени ж, якщо кілька військових баз Росії «заблукають»після навчань, це може не сподобатися Лукашенко, але це стане прекрасною політтехнологією для виборчої кампанії Путіна, яка де факто почнеться восени. Російські виборці, як показує практика, краще реагують на військову риторику або масові вбивства», - написав політолог.На його думку, всі ці питання дуже тонкі, тому що накладаються на проблеми з демократією в Білорусі та важелі впливу Кремля на білоруські еліти. Сергій Таран зазначає, що при цьому наші ЗМІ цікавило не так політичні нюанси і домовленості лідерів двох держав, скільки те, хто була ця дівчина, яка показала груди Лукашенко.