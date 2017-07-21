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Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі
Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил України. Як передає replyua.net, заява відповідного змісту була сьогодні у Києві під час спілкування з журналістами оприлюднена українським президентом Петром Порошенком.

«Ми і надалі кожного дня проводжаємо в останню путь своїх кращих синів. Лише протягом двох останніх днів ворожі сили вбили восьмеро наших військових, а протягом усіх трьох років агресії – одинадцять тисяч», - заявив президент. Крім цього, глава держави підкреслив, що на найближчий понеділок заплановано проведення телефонних переговорів з лідерами країн «нормандської четвірки», під час яких, як сказав Порошенко, він добиватиметься, аби вздовж всієї лінії фронту дотримувався «режим тиші». Якщо ці вимоги не будуть виконані, у Києві будуть вимагати посилення санкцій проти РФ.

«Не можна залишатися байдужим до брутального порушення мінських домовленостей. Реакція на смерть кожного українського героя повинна бути жорсткою», - заявив Порошенко.
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