Эксперт: Беларусь не торгует ни с ОРДЛО, ни с Крымом

Президент Беларуси Александр Лукашенко с двухдневным визитом прибыл в столицу Украины в Киев. Эксперты этот визит уже назвали важным в экономическом плане, ведь между двумя странами может быть подписано несколько стратегически важных договоров про сотрудничество. Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире одной из радиостанций отметил, что речь идет не просто о торговле, а о масштабных совместных проектах.
По словам эксперта, осенью прошлого года украинское правительство сделало Беларуси два очень интересных предложения. Первое: переработка украинской нефти на Мозырском НПЗ, причем правительства двух государств уже согласовали, что может транспортироваться по нефтепроводу «Одесса-Броды». Второе предложение: транспортировка белорусских товаров Днепром. Говоря о возможной ответственности Беларуси за появление ее товаров на рынках оккупированных территорий Донбасса и Крыма, Игорь Тышкевич отметил, что, скорее всего, вопрос надо адресовать не стране-производителю, а России, которая и завозит в Крым на Донбасс белорусский товары.
«Даже, если на этикетке написано, что произведено для «правительства» «ДНР», покупателем чаще всего легально выступает или украинская, или российская компания. Напрямую с «ДНР» или Крымом Беларусь не торгует, - убежден эксперт. - Соответственно, основной вопрос у украинского правительства должен быть к тем компаниям, которые покупают белорусские товары и потом или контрабандно, или по легальным схемам поставляют их на неподконтрольные территории».