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«Нафтогаз» предлагает повысить тарифы на газ для населения

«Нафтогаз» предлагает повысить тарифы на газ для населения
В финансовом плане «Нафтогаза» на текущий год говорится о том, что компания ожидает повышения тарифов для населения в октябре, и повышение должно составить 20 процентов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, в документе сказано, что стоимость газа для обычных потребителей, на которых распространяется специальное обязательство, до 1 октября меняться не будет, однако потом будет увеличена на 18.8 процентов – до 5,873 гривен за один кубометр без НДС. В «Нафтогазе» при этом подчеркнули, что цену газа для всех остальных потребителей, на которых специальное обязательство не распространяется, компания будет устанавливать самостоятельно.

Напомним, что 26 апреля было принято постановление о спецобязательствах «Нафтогаза» с формулой расчета конечной предельной цены газа для населения на основании ранее утвержденной цены газа в 4,942 гривны за кубометр газа без НДС. Нужно отметить, что Украина продолжает наращивать добычу собственного газа, в июле добыча достигла максимума за последние пять лет.
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