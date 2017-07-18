Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за загрязнение окружающей среды, и штрафы увеличатся до 16-80 тысяч гривен, информирует replyua.net.
Геращенко при этом напомнила, что такой строгий закон действует в Сингапуре, благодаря чему страна «была полностью очищена от мусора». Новый законопроект предусматривает административную ответственность за выброс отходов за пределы контейнеров, урн и других емкостей, предназначенных для мусора, - другими словами, штрафовать будут за все, даже за маленькую бумажку, выброшенную на улице города.
«За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное совершение такого правонарушения - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», написала Геращенко. По ее мнению, благодаря такому нововведению Украина наконец станет чистой, и это первый шаг к т ому, чтобы наша страна стала «по-европейски чистой».