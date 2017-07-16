В «плане Маршалла» для Украины должна быть предусмотрена люстрация – Боровой

На своей странице в Facebook российский оппозиционный политик Константин Боровой выразил мнение, что в украинском плане помощи Европе после Второй мировой войны (план Маршалла) нужно предусмотреть выделение примерно 130 миллиардов долларов, передает replyua.net. «Что можно сказать о «плане Маршалла» для Украины? В целом, размер ассигнований равен примерно 13 миллиардам долларов, что на сегодняшний день составляет 130 миллиардов долларов. Великобритания, получившая 2,5 млрд. долларов, стала главным реципиентом», - отметил он.
По мнению Борового, украинская экономика может восстановиться, если провести люстрацию и передать в собственность объекты, которые можно восстановить.
«Главным условием для Украины, как это было с Германией в 1948 году, необходимо сделать передачу в полную собственность объектов промышленной сферы, включая залог для инвестиции. Обязательное условие в 1948 году было отсутствие коммунистов. В настоящее время в Украине это в Украине не должно быть при власти старых людей, и это будет гораздо эффективнее люстрации», - написал политик.