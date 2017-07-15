Климкин обратился с заявлением к украинцам, собирающимся поехать в Египет

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, обратился к гражданам и попросил их воздержаться от поездок в Египет по причине того, что эта страна перестала быть безопасной для отдыха иностранных туристов. Как сообщает replyua.net, Климкин заявил об этом в пятницу вечером, в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, он бы порекомендовал гражданам рассмотреть другие страны, подходящие для летнего отдыха. «Подумайте о возможных опциях», отметил глава МИД, подчеркнув, что из-за нападений в Хургаде на туристов, в Египте становится очень опасно. «Хотя украинцы и не пострадали, но хочу воспользоваться эфиром – это действительно очень важно. Я не хочу портить отпуск ни одной украинской семье. Я понимаю мечты о море, о нескольких счастливых днях. Но наша безопасность – это самое важное», добавил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, что вчера в Хургаде мужчина с ножом напал на иностранцев, отдыхающих на курорте. Две гражданки Германии погибли, несколько человек получили ранения.