Реформы в Украине: бывший диссидент выступил с жестким заявлением

В интервью журналистам «Апострофа» Семен Глузман, украинский психиатр и экс-политический заключенный, обвинил нынешнее украинское руководство в том, что проведение реформ и изменения в стране – это не более чем имитация, информирует replyua.net.
«Мы видим разве что имитацию перемен. Покажите мне, по крайней мере, одну камеру, в которую посадили хотя бы одного из экс-политиков. Вся эта борьба больше напоминает имитацию. В то же время, порой даже имитация способна превратиться в определенные реальные действия. Например, когда мы говорим о продолжении скрытой борьбы президента с НАБУ», - отметил Глузман. При этом он обвинил Петра Порошенко в сознательном разрушении правового пространства страны с целью удовлетворения своих интересов.
«Нынешний президент, в отличии от малограмотного Януковича, все хорошо понимает, но он просто уверен, что, при необходимости, он сможет гарантировать защиту себе и своей семье и выехать в Испанию, где, как оказалось, у Порошенко есть недвижимость», - сказал психиатр. К тому же, он отметил, что ему сложно понять принципы назначения главы Минздрава, так как в процессе решения данного вопроса никто не интересуется мнением самих медиков.