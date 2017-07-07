У серпні почнеться призов до Нацгвардії

Глава української держави Петро Порошенко підписав указ про призов на строкову військову службу до лав Національної гвардії України в серпні 2017 року. Про це інформує replyua.net.
«Призвати в серпні поточного року на строкову військову службу в Національній гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, які на день відправлення у військові частини досягли 20-річного віку, та старших осіб, яким ще не виповнилося 27 років, у яких немає права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», - наголошується в тексті указу №178 / 2017 від 7 липня, опублікованого на сайті президента.
Згідно п.1 указу, він виданий для часткової зміни статей 2 і 3 Указу від 24 лютого 2017 року №44 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, терміни проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році». Указом дається доручення Кабінету міністрів встановити чисельність громадян України, які підлягають призову в серпні 2017 року на строкову військову службу в Національну гвардію України, та обсяги видатків для проведення подібного заклику.