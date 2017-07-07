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В Міноборони розповіли про наявний оперативний резерв ЗСУ

В Міноборони розповіли про наявний оперативний резерв ЗСУ
Станом на сьогоднішній день оперативний резерв Збройних сил України становить 130 000 осіб. Як передає replyua.net, про це заявив міністр оборони генерал армії України Степан Полторак, виступаючи перед учасниками міжнародної конференції в Лондоні, передає прес-служба Міноборони. «З 146 000 Збройні Сили України збільшилися до 250 000. Крім того створено потужний оперативний резерв з понад 130 000 чоловік», - повідомив він.

Полторак також зазначив, що Міністерство оборони значно поліпшило військово-польову медицину і систему евакуації, створило мережу військових госпіталів, організувало навчання шести батальйонів ЗС України за стандартами Північноатлантичного альянсу. Він додав, що реформи повинні тривати.

Зазначимо, що 4 липня у Чернігівській області, на базі Чернігівського обласного та Козелецького районного військкоматів, розпочався експеримент з реформування системи військових комісаріатів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ. З 1 серпня військкомати починають роботу в новому форматі - за стандартами НАТО. Обіцяють прозорі офіси, «єдине вікно» і роботу з громадянами через Інтернет. За моделлю, яку відпрацюють в Чернігівській області, з 1 січня почнуть працювати всі військомати.
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