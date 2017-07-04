Большой урожай зерновых привел к рекордному экспорту

Большой урожай зерновых в Украине позволил увеличить экспорт до рекордных 43,8 миллионов тонн, и эта цифра стала абсолютным рекордом за всю историю независимой Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Министерства продовольствия и аграрной политики, рекордный экспорт зафиксирован в 2016-2017 маркетинговом году. «Рекордный урожай предыдущего года в 66 миллионов тонн сформировал ресурс для экспорта на уровне 43,8 миллионов тонн, что является историческим максимумом для Украины. Положительная динамика оказалась и в рекордном экспорте муки в 369,4 тысяч тонн», заявил Максим Мартынюк, первый заместитель министра. По его словам, такие показатели свидетельствуют о переориентации экспортеров на продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
Отмечается, что увеличение внутренней переработки поможет увеличить и объемы выручки, а также нивелировать рынки, например, зависимость от колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию в мире. В ближайшие дни ведомство подготовит более подробный отчет об итогах этого маркетингового года.