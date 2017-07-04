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У Міноборони назвали суму збитків через війну на Донбасі

У Міноборони назвали суму збитків через війну на Донбасі
Прямі збитки України від збройного конфлікту на Донбасі, який триває вже більше трьох років, склали близько $ 50 млрд. Про це заявив під час семінару «Роуз Рота», присвяченому безпеки в Чорноморському регіоні, перший заступник міністра оборони Іван Руснак, повідомляє replyua.net з посиланням на УНН.

«На сході України зруйновані об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальні суми прямих збитків Україні складають близько 50 мільярдів американських доларів», - повідомив Руснак. Він також озвучив дані про втрати в зоні бойових дій. За словами Руснака, на сьогоднішній день в зоні АТО загинули понад 2700 українських військових, кількість поранених перевищила 10 тисяч осіб.

Раніше спостерігачі Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомили, що з початку анексії Криму Росія «націоналізувала» 4 575 державних і приватних об'єктів нерухомості. «Станом на 12 травня 2017 року, було «націоналізовано» 4 575 державних і приватних об'єктів нерухомості», - йдеться в доповіді. Згодом Москва прийняла спеціальний закон для власників тільки приватних об'єктів. Однак уже цей документ містив пункт, який дозволяє не виплачувати компенсації на підставі звинувачень у екстремізмі.
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