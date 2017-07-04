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Стали известны подробности скандала из-за съемок «Ликвидации» в Одессе

Стали известны подробности скандала из-за съемок «Ликвидации» в Одессе
Режиссер Сергей Члиянц, распространивший информацию о том, что съемки «Ликвидации» в Одессе были сорваны из-за запрета на въезд в Украину Владимиру Машкову, прояснил ситуацию, отметив, что «СМИ все переврали».

Как сообщает replyua.net, режиссер разъяснил свое заявление на странице в Фейсбуке. «Я писал лишь о том, что Машкову запрещен въезд в Украину. Съемки должны были состояться осенью. Я по собственной инициативе решил выяснить, может ли артист приехать на съемки в Одессу. Потому что, если въезд запрещен, как многим другим российским актерам, то было бы глупо продолжать подготовку», сообщил Члиянц. Напомним, что днем ранее от российских СМИ стало известно, что съемки новой части «Ликвидации» должны были начаться этой осенью в Одессе, и на главную роль рассматривали только Машкова, а Члиянц должен был выступить в качестве режиссера картины.

«Ликвидация» является одним из самых любимых сериалов одесситов. В фильме очень точно подмечен оригинальный одесский юмор, а герои картины говорят на «специфическом одесском языке». Сериал имел бешеную популярность и в Украине, и в России.
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