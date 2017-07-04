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У Миколаївській області обвалилися три поверхи школи

У Миколаївській області обвалилися три поверхи школи
У місті Новий Буг Миколаївської області обрушилися три поверхи школи. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав Федір Левченко. Тріщини на будівлі помітили вчора вранці,3 липня. Близько 20:00 почали валитися вікна на першому поверсі будівлі, а вже через півтора чала впало ще два поверхи.

«Було створено комісію з місцевих чиновників. Прийняли рішення - для оцінки загрози запросити звичайних викладачів з місцевого Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету, які викладають будівельну справу. Увечері, коли комісія працювала на території школи, спочатку почали валитися вікна на першому поверсі, потім і всі три поверхи обвалилися », - йдеться в повідомленні. З цього приводу депутат Миколаївської облради Олександр Бондар повідомив, що причиною обвалення стало попадання води на цеглу і бетон.

«Рятувати майно в всередині класів було небезпечно. Район не має спеціальних засобів зміцнення таких видів руйнування, тому було прийнято рішення виставити нічний пост із співробітників ДСНС і поліції, запросити фахівців з області для прийняття конструктивних рішень », - сказав він. Постраждалих немає. Площа будівлі, яка обрушилася - близько 300 куб. кв. метрів, додав Левченко.
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