У Херсоні водій маршрутки побив дитину-пільговика

У Херсоні водій маршрутки побив 15-річного підлітка-пільговика. Водій не повірив, що у дитини дійсне посвідчення і забрав його. Коли ж хлопець захотів забрати документ, чоловік вдарив його по обличчю на очах у пасажирів. Про це передає replyua.net з посиланням на ТСН.
15-річний Артур Турчин каже, що ввечері маршрутка була напівпорожня, посвідчення він показав при вході, а водій вирішив, що воно прострочене. Однак, переконує хлопець, документ дійсний. «До 2019 року. Тут все друку стоять, все стоїть», - говорить він. На удар в обличчя підліток нарвався, коли хотів забрати своє посвідчення у водія назад. «Це мій особистий документ. І він такий: що? Розгортається і дає мені по обличчю. У мене потекла кров», - розповів постраждалий юнак. Хлопець просто з салону викликав поліцію, патрульні швидко знайшли автобус, опитали водія і відпустили продовжити маршрут, однак кримінальне провадження відкрили.
«Післі встановлення всіх свідків, допиту всіх сторін даної події, будуть направлені матеріали в місцеву прокуратуру для вирішення питання про пред'явлення підозри», - розповів заступник начальника слідчого відділення Дніпровського відділу поліції Херсона Денис Лелюк. Сам водій ситуацію не коментує. На транспортному підприємстві кажуть, що від роботи чоловіка відсторонили, однак звільняти поки не збираються.