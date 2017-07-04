В Україні починає працювати Школа волонтерів

Сьогодні, 4 липня, в Києві відкриває двері Школа волонтерів. Її мета - обмін досвідом, способи ефективно робити добро і питання відповідальності добровільних помічників, інформує replyua.net.
Засновник Школи волонтерів Марія Артеменко зазначила, що в українців «є велике бажання допомагати». Недарма суха статистика свідчить - в тій чи іншій формі волонтерством в Україні займаються 12 мільйонів осіб, тобто фактично кожен третій, якщо не брати до уваги тимчасово окупованих територій. Добровольці - люди різного віку, національності, соціального статусу, вони підтримують бійців АТО, військовослужбовців української армії, допомагають переселенцям із Криму і Донбасу, доглядають за хворими, організовують дозвілля для дітей і людей похилого віку, очищають рідний край від сміття тощо. Як зазначила киянка Віра Тимошенко, яка вже 2 роки відвідує поранених в Центральному військовому госпіталі і госпіталі МВС в Києві, «в Україні волонтери - це суспільний феномен».
Сьогодні на першому занятті Школи волонтерів виступить виконавчий директор фонду АнтиСНІД Ольга Руднєва, директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал навчить, як за 5 хвилин розпізнати шахраїв, які маскуються під волонтерів, член правління Клубу чеснот Ярослава Новосад розповість про головні світові тенденції благодійності під назвою «Вже недостатньо бути просто добрим, потрібно бути продуктивним!».