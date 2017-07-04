Революция в школе: директора в школах не задержатся больше, чем на 6 лет



На следующей неделе в Верховной Раде будет рассматриваться революционный законопроект об образовании. Своими впечатлениями от встречи с министром образования Лилией Гриневич на своей странице в Facebook поделился блогер



Кирилл Сазонов, отмечает, что касается зарплат учителей, то здесь тоже есть приятный момент. Зарплата учителя составит минимум 4 прожиточных минимума. «Это маркеры, которые Минобразования хочет закрепить в законе. Какая жаркая дискуссия по этому поводу идет с Минфином вы можете сами представить. Так что цифры в законопроекте есть, но с какими жертвами они пройдут Верховную Раду никто не знает», – отметил Сазонов. Он добавляет, что двенадцатилетку таки введут в школе, но дети не потеряют год. Сейчас учеба на бакалавра идет по формуле 11+4 (школа+ВУЗ). Будет 12+3. Сейчас 11-летние школы на европейском континенте сохранились только в России, Беларуси и Украине. Так что шаг вполне логичный, потому что это шаг в правильном настроении.



Блогер отмечает, что в новом законе также заберут контроль за работой педагогов у местных управлений образования и передадут новой независимой инспекции качества знаний. Зачем нам вообще районные и городские управления образования с таким количеством чиновников теперь вообще непонятно. Законопроект разрушит монополию институтов последипломного образования. Учитель сам будет выбирать, где и как он собирается повышать свою квалификацию, а потом предлагают добровольную сертификацию. Стимул – после успешной сдачи + 20% к зарплате. «Вишенка на торте – перевод учителей на работу по контракту. Вопрос дискуссионный пока. Во всем цивилизованном мире учителя работают по контракту с учебным заведением и это держит их в тонусе. В Украине пока не получается. Категорически против профильные профсоюзы. Мое личное мнение – профсоюзы у нас не двигатель прогресса, а тормоз перемен», – подытожил Кирилл Сазонов.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев На следующей неделе в Верховной Раде будет рассматриваться революционный законопроект об образовании. Своими впечатлениями от встречи с министром образования Лилией Гриневич на своей странице в Facebook поделился блогер Кирилл Сазонов . По его словам, среди новаций в сфере образования теперь будет то, что директора школ будут работать по две каденции (по 6 лет) в одной школе. Никаких директоров, которые тут просидели в этой должности 40 лет больше не будет. Эта ротация обеспечит приток молодых и прогрессивных кадров.Кирилл Сазонов, отмечает, что касается зарплат учителей, то здесь тоже есть приятный момент. Зарплата учителя составит минимум 4 прожиточных минимума. «Это маркеры, которые Минобразования хочет закрепить в законе. Какая жаркая дискуссия по этому поводу идет с Минфином вы можете сами представить. Так что цифры в законопроекте есть, но с какими жертвами они пройдут Верховную Раду никто не знает», – отметил Сазонов. Он добавляет, что двенадцатилетку таки введут в школе, но дети не потеряют год. Сейчас учеба на бакалавра идет по формуле 11+4 (школа+ВУЗ). Будет 12+3. Сейчас 11-летние школы на европейском континенте сохранились только в России, Беларуси и Украине. Так что шаг вполне логичный, потому что это шаг в правильном настроении.Блогер отмечает, что в новом законе также заберут контроль за работой педагогов у местных управлений образования и передадут новой независимой инспекции качества знаний. Зачем нам вообще районные и городские управления образования с таким количеством чиновников теперь вообще непонятно. Законопроект разрушит монополию институтов последипломного образования. Учитель сам будет выбирать, где и как он собирается повышать свою квалификацию, а потом предлагают добровольную сертификацию. Стимул – после успешной сдачи + 20% к зарплате. «Вишенка на торте – перевод учителей на работу по контракту. Вопрос дискуссионный пока. Во всем цивилизованном мире учителя работают по контракту с учебным заведением и это держит их в тонусе. В Украине пока не получается. Категорически против профильные профсоюзы. Мое личное мнение – профсоюзы у нас не двигатель прогресса, а тормоз перемен», – подытожил Кирилл Сазонов.