Бывшие владельцы «ПриватБанка» не спешат отдавать каждому украинцу по 3500 гривен

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Недавно были обнародованы письма бывших акционеров «ПриватБанка» - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – в адрес председателя НБУ Валерии Гонтаревой и председателя правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка. Что в тех обязательствах, и что это означает для украинцев в эфире «Громадського радио» объяснил Дмитрий Яблоновский, старший экономист Центра экономической стратегии.По его словам, было очевидно, что заканчивается срок реструктуризации, каждой стороне надо было что-то сказать, раскрыть какие-то козыри, сказать, что мы действительно таки что-то делали, сегодня еще и были заявления Генеральной прокураторы относительно открытых дел, то есть каждая сторона в этом процессе что-то показала. Также была реакция и Игоря Коломойского, который очень интересно отреагировал на позицию Национального банка, сказав, что Нацбанк не в курсе процесса реструктуризации, но никак не отреагировал на окончание дедлайна.«Еще в декабре 2016 года нам всем сказали, что задолженность в 150 с лишним миллиардов, это те 3500 гривен о которых упоминали, как о тех, которые, якобы одолжил банку каждый украинец для пополнения капитала. Ориентировочно мы отдали каждый по 3500 гривен, это максимальная сумма на текущий момент. Если бывшие владельцы проявят добрую волю, то есть шанс вернуть эти деньги, но первый срок, когда они могли договориться, прошел – не договорились, они тянут время, подают в украинские суды исковые заявления, где утверждают, что их кто-то заставил», – отметил эксперт.