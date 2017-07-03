Портников: самая большая опасность – уверить себя, что мы выздоровели после нападения России



Виталий



«Это ад советской цивилизации с ее двоемыслием или троемыслием. Самое опасное – это уверить себя, что после нападения России на Украину наше общество враз «выздоровело», окончательно отказалось от восприятия советских ценностей. Конечно, выздоровевших и выздоравливающих немало. Но притворяющихся больше, намного больше», пишет журналист. По его словам, эти люди притворяются европейцами и украинцами, а также патриотами, поскольку сейчас такая позиция им выгодна. «И если я ежедневно вижу этих профессиональных приспособленцев среди высокопоставленных чиновников, среди политиков, среди журналистов и общественных активистов – то я даже не хочу думать, сколько таких людей среди далеких от политики граждан», подчеркнул Портников.



Журналист считает, что, если в Украине поменяется власть, и у руля встанут популисты, узнать соотечественников будет невозможно – просто сейчас все это еще не прорвалось наружу.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Виталий Портников , украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что у украинцев имеется проблема – ад находится внутри них, однако речь идет не об аде «русского мира», передает replyua.net «Это ад советской цивилизации с ее двоемыслием или троемыслием. Самое опасное – это уверить себя, что после нападения России на Украину наше общество враз «выздоровело», окончательно отказалось от восприятия советских ценностей. Конечно, выздоровевших и выздоравливающих немало. Но притворяющихся больше, намного больше», пишет журналист. По его словам, эти люди притворяются европейцами и украинцами, а также патриотами, поскольку сейчас такая позиция им выгодна. «И если я ежедневно вижу этих профессиональных приспособленцев среди высокопоставленных чиновников, среди политиков, среди журналистов и общественных активистов – то я даже не хочу думать, сколько таких людей среди далеких от политики граждан», подчеркнул Портников.Журналист считает, что, если в Украине поменяется власть, и у руля встанут популисты, узнать соотечественников будет невозможно – просто сейчас все это еще не прорвалось наружу.