Князев: в некоторых городах Украины появились полицейские детективы

Сергей Князев, глава Нацполиции Украины, сообщил о том, что в нескольких городах Украины начали работать полицейские детективы, и проект «Полицейские детективы» пока только пилотный – в Украине будет проведен эксперимент. Как сообщает replyua.net, об этом Князев написал на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, детективы уже приступили к работе в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Сумской, Львовской, Полтавской, Запорожской и Киевской областях. «В этих областях большинство личного состава подразделений криминальной полиции переведены в статус следователей. 25 процентов работников криминальной полиции ориентированы на выполнение прямых обязанностей уголовной полиции: оперативной и агентурной работы, ведения оперативно-розыскных дел, установления неопознанных трупов и розыск без вести пропавших лиц», пояснил глава Нацполиции.
Князев подчеркнул, что первые результаты этого проекта эксперты оценят ближе к концу лета, и, если потребуется, в проект будут внесены коррективы. В Нацполиции уверены, что такой проект позволит снизить бюрократическую составляющую в том, что касается следственной деятельности, а также приведет к экономии ресурсов, к повышению уровня раскрываемости преступлений и к лучшему сбору доказательной базы.