Росія розповсюджує фейки про радіацію через пожежу у Чорнобильській зоні - Семерак

Російські засоби масової інформації поширюють неправдиву інформацію про те, що через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації істотно підвищився. Як інформує replyua.net, про це написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на своїй сторінці в Facebook.
«У зоні відчуження триває досить велика пожежа. ДСНС повною мірою здійснюють заходи по його ліквідації. У той же час деякі російські ЗМІ вже поширюють брехливу інформацію про нібито підвищення радіації. У зв’язку з цим я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ про реальну ситуацію. Прошу журналістів бути пильними і не поширювати фейки », - написав він.
Варто нагадати, що вчора в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янській лісництва сталася пожежа, площа якої досягла 25 га, повідомляє прес-служба ДСНС України. «29 червня о 12:35 в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення на території Луб'янській лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося загоряння порубкових залишків деревини та лісової підстилки, яке поширилося на площу близько 20 га», - розповіли у відомстві.