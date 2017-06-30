ФБР ще на два роки продовжило співпрацю з НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США співпрацюватимуть протягом наступних двох років. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба НАБУ. Директор Бюро Артем Ситник і начальник відділу карного підрозділу ФБР Метью Мун 29 червня підписали Меморандум про взаєморозуміння між НАБУ і ФБР.
Таким чином органи двох країн будуть співпрацювати в розслідуваннях, пов'язаних з викриттям міжнародного відмивання коштів, хабарництвом і корупцією чиновників з України, а також поверненням активів міжнародними засобами.
«Цей Меморандум є продовженням співпраці, започаткованого торік, коли в червні 2016 року відомство домовилися про допомогу один одному. Завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники Управління спецоперацій Бюро мали можливість пройти тренування навичок володіння зброєю в умовах фізичних і психічних навантажень, швидкості і влучності стрільби, тактичної підготовки, ідентифікації реальної мети, визначення потенційної загрози, прийняття грамотних тактичних рішень в стресових ситуаціях », - йдеться в повідомленні.