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З «Газпрому» до бюджету України стягнули 80 мільйонів гривень

З «Газпрому» до бюджету України стягнули 80 мільйонів гривень
Державна виконавча служба (ДВС) стягнула з АТ «Газпром» 79,8 млн. грн.. до державного бюджету в рамках штрафу, накладеного АМКУ на російську компанію. Про це повідомив заступник голови Міністерства юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, передає replyua.net.

«Рішення щодо «Газпрому», яке було винесено АМКУ на 171 млрд. грн.. і яке потім було предметом розгляду в господарських судах, надійшло на виконання в ДВС і зараз виконується. В даний час маємо такі результати - 79,8 млн. грн.. вже стягнуто з боржника і перераховано до держбюджету. Здійснюємо подальші виконавчі дії в цьому напрямку», - сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва вирішив стягнути 79,877 млн грн дивідендів ПрАТ «Газтранзит» (Київ, частково належить російському «Газпрому») в рамках примусового стягнення з ПАТ «Газпром» (РФ) штрафу Антимонопольного комітету України. «Газпрому» і «Нафтогазу» належить по 40,2174% акцій «Газтранзиту», ще 19,5652% акцій - турецької компанії Turusgas. У січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ «Газпром» на 85 млрд. грн.. за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.
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