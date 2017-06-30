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Порошенко відповів на петицію щодо розблокування «Вконтакте»

Порошенко відповів на петицію щодо розблокування «Вконтакте»
Президент України Петро Порошенко відмовився скасувати указ про блокування в Україні соціальної мережі «Вконтакте». Як передає replyua.net, так він відповів на відповідну петицію, яку підписали понад 25 тисяч осіб. Текст відповіді опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Він зазначив, що холдинг Mail.ru Group, до складу якого входить «Вконтакте», «широко використовується російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України і її громадян», зокрема, допомагають спецслужбам Росії збирати і поширювати особисті дані користувачів і їх листування. Крім того, спецслужби РФ використовують цю мережу для вербування агентури і збору інформації в зоні АТО, а також для залучення населення в антинародні акції і масові заворушення, що загрожує інформаційній безпеці держави.

Крім того, Порошенко зазначив, що російські соцмережі стали «розсадником деструктивних груп» на зразок «Синього кита», а також «є чи не головним у світі вмістилищем піратського контенту». Як відомо, 16 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «Вконтакте» і «Однокласники».
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