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Тука: Донбас вже не можна врятувати від радіації, потрібно вивозити дітей

Тука: Донбас вже не можна врятувати від радіації, потрібно вивозити дітей
Населення Донбасу треба поступово переселяти - через затоплення шахт і підвищення рівня води в регіоні підвищиться рівень радіації. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує replyua.net.

«Мова йде взагалі не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Йдеться про поступове звільнення цього регіону від людей, тому що люди там існувати не зможуть протягом 10 років», - сказав він в ефірі «5 каналу», посилаючись на доповідь НАН України.
Він також додав, що забруднення і радіація торкнуться і території країни-агресора Росії. За словами заступника міністра, 88% резервних джерел питної води підконтрольної Україні частині Луганської області вже визнані непридатними для використання. Тука також додав, що з приводу екологічної катастрофи на Донбасі необхідно починати міжнародні дискусії.

Раніше полковник ЗСУ В'ячеслав Попов заявив про передумову для створення техногенної або екологічної катастрофи на Донбасу. За його словами, там без належного нагляду знаходиться велика кількість радіоактивних матеріалів - бойовики навряд чи виконують всі процедури.
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