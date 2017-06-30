В НАТО считают Украину лучшей многих стран-членов альянса

В прямом эфире «Обозреватель. LIVE» бывший глава Военной миссии С6вероатлантического альянса в Москве Гарри Табах заявил, что для альянса Украина является более надежным партнером. Об этом сообщает replyua.net. По его словам, когда Соединенные Штаты Америки или другие страны Запада принимают участие в войне, с ними всегда идет Украина.
«Батальон украинских военных можно было увидеть на территории Ирака и Афганистана, хотя некоторые страны, являющиеся членами НАТО, своих военных не присылали в «горячие точки» мира. В частности, этого не делали испанцы, немцы и итальянцы. К тому же, власти этих трех стран не вносят необходимую сумму для финансирования альянса. Таким образом, Украину стоит считать лучшим партнером НАТО, чем множество стран, уже являющихся членами этого военно-политического блока», - подчеркнул Табах, добавив, что у Киева есть шанс на присоединение в будущем к альянсу.
«У меня есть уверенность, что Россия хотя бы определенная ее часть, вступит в НАТО. Российская Федерация, как я считаю, в скором времени окажется разделённой на несколько стран, так как в нынешнем виде она очень большая и в ней нет единства», - сделал вывод эксперт.