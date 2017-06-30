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Експерт назвав суму збитків від атаки вірусу Petya.A

Експерт назвав суму збитків від атаки вірусу Petya.A
Віталій Якушев, який є експертом в сфері інформаційної безпеки та протидії кіберзагрозам, заявив, що в результаті хакерської атаки і поширення віруса-вимагача Petya.A у всьому світі постраждали більше 60 держав, а сума збитків від цього сягає 8 млрд доларів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку думку спеціаліст озвучив в телевізійному ефірі політичного шоу «Право на владу» на каналі 1+1 ввечері 29 червня. Якушев відмітив, що Україна має досвід в подібних за своїми масштабами атаках, зокрема, перша велика кібератака відбулась в державі в 2014 році, коли постраждали інформаційні системи Центральної виборчої комісії.

При цьому кібератаку, яка охопила Україну 27 червня можна вважати наймасштабнішою за всю історію держави, адже, за даними фахівців Microsoft, лише на українських територіях постраждали 12,5 тисяч комп’ютерів. Примітно, що зловмисники були націлені на ураження комп’ютерів державних установ та великих компаній. Швидке поширення вірусу було забезпечене завдяки автоматичному оновленню програми бухгалтерської звітності M.E.Doc. Вже встановлено, що о 10:30 у вівторок, 27 червня, відбувся автоматичний запуск оновлення програми, що й містив в собі шкідливий вірус. Розробники програмного забезпечення M.E.Doc надали без перешкод правоохоронцям доступ до власних серверів, аби спеціалісти змогли з’ясувати, чи причетні ті до цієї кібератаки.
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