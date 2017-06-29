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Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами
У четвер, 29 червня, перебуваючи з офіційним візитом в Брюсселі на засіданні Північноатлантичного альянсу, де відбулося зібрання міністрів оборони низки країн, очільник українського профільного відомства Степан Полторак мав змогу поспілкуватись і обговорити з американським колегою Джеймсом Меттісом питання співпраці між Україною та США. Про це розповідає replyua.net з посиланням на ВВС.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, Полторак та Меттіс висловили власні думки щодо ситуації як на території України, так і в світі в цілому, обговорили майбутні можливості щодо посилення співробітництва між оборонними відомствами двох країн. Крім того, Полторак зазначив, що він запросив американського колегу з офіційним візитом до Києва.

Нагадаємо, в результаті офіційного візиту української делегації до Вашингтону на чолі з президентом України Петром Порошенком, вдалося досягти певних угод з вищими посадовцями США. Зокрема, Порошенко повідомив, що найближчим часом деякі американці посадовці мають прибути до України з візитом. Крім того, сторони обговорили можливості надання Вашингтоном Києву оборонної зброї.
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