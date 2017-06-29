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У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим

У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим
Очільник Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що на даний момент відбувається з російським військовослужбовцем Віктором Агеєєвим, якого минулого тижня було затримано у складі диверсійної групи разом з бойовиками так званих республік на території Луганщини силами АТО, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, де відбулася прес-конференція НАТО, присвячена місії в Афганістані, український міністр оборони заявив, що на даний момент із затриманим росіянином проводяться слідчі дії. Лише після того, як правоохоронці завершать слідство щодо участі Агєєва у складі терористичного угрупування на українських територіях, можна буде почати говорити про обмін та інші процедури, додав керівник Міноборони.

Крім того, Полторак повідомив журналістам, що перебуваючи в штаб-квартирі НАТО, він мав зустрічі з його іноземними колегами, яким він також повідомив, що на Донбасі викрили диверсійно-розвідувальну групу у складі 6 чоловік, двоє з яких виявилися військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації.
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