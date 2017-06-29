валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу
Георгій Тука, який є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій, заявив, що через складну екологічну ситуацію на Донбасі незабаром може виникнути потреба в терміновому переселенні жителів регіону інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку думку Тука озвучив в ефірі 5 каналу. Він наголосив, що на цій території постійно підвищується рівень радіації в природних водах через те, що місцеві шахти затоплюються і заражена хімікатами вода підіймається назовні. Фахівці НАН України повідомили, що радіація загрожує не тільки українським територіям, а й прикордонним регіонам Російської Федерації. Тука заявив, що розпочаті вже такі процеси, які неможливо локалізувати і протягом 10 років Донбас вже приречений. За останніми даними, вже заражено близько 15 тисяч квадратних метрів площі води. Також заступник керівника МінТОТ додав, що резервні запаси води в регіоні вже непридатні для використання.

Крім того, урядовець відмітив, що мова йде про катастрофу такого рівня небезпеки, що про це необхідно говорити з міжнародними організаціями, адже надалі може виникнути необхідність відселення жителів Донбасу на інші території, бо вони, за словами Туки, не зможуть там жити взагалі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
29 июн 2017
17123

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

29 июн 2017
7422

Не стало Олега Яковлева: певец скончался из-за несвоевременного обращения в больницу

Сегодня утром из России пришло сообщение о скоропостижном уходе из жизни Олега Яковлева – бывшего солиста одной из самых популярных групп Иванушки International. Как информирует replyua.net, о смерти

Последние новости

Казанський: антисемітизм на Хрещатику

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Блогер: от у кого варто питати чому Ахметов не сидить

У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим

Блогер: ще один терорист піде на добриво

Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР

Блогер: чудові новини з порту

У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним

Бабченко: коли у Росії щось зміниться

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?

Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

У Харкові суд виніс рішення у справі росіянки, яка воювала за «ДНР»

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

 Новости за день