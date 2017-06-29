В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

Георгій Тука, який є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій, заявив, що через складну екологічну ситуацію на Донбасі незабаром може виникнути потреба в терміновому переселенні жителів регіону інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку думку Тука озвучив в ефірі 5 каналу. Він наголосив, що на цій території постійно підвищується рівень радіації в природних водах через те, що місцеві шахти затоплюються і заражена хімікатами вода підіймається назовні. Фахівці НАН України повідомили, що радіація загрожує не тільки українським територіям, а й прикордонним регіонам Російської Федерації. Тука заявив, що розпочаті вже такі процеси, які неможливо локалізувати і протягом 10 років Донбас вже приречений. За останніми даними, вже заражено близько 15 тисяч квадратних метрів площі води. Також заступник керівника МінТОТ додав, що резервні запаси води в регіоні вже непридатні для використання.
Крім того, урядовець відмітив, що мова йде про катастрофу такого рівня небезпеки, що про це необхідно говорити з міжнародними організаціями, адже надалі може виникнути необхідність відселення жителів Донбасу на інші території, бо вони, за словами Туки, не зможуть там жити взагалі.