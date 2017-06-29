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Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою

Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою
У Європейському мовному союзі, що є організатором щорічного пісенного конкурсу Євробачення, повідомили, що на Україну буде накладено штраф за те, що «під час ухвалення рішення про заборону в’їзду на території України росіянці Юлії Самойловій, Київ недостатньо співпрацював з організаторами конкурсу», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У заяві Європейського мовного союзу зазначається, що в результаті цього увага від самого пісенного дійства була відвернута, а репутація конкурсу опинилась під загрозою. Точна сума штрафу нині невідома, але комітет з регламенту Європейського мовного союзу, який раніше також рекомендував накласти штраф на НСТУ, зазначав, що мова йде про значну суму. Крім того, у Європейському мовному союзі додали, що в загальні сумі штрафі буде враховано не тільки конфлікт з російською конкурсанткою, а й «серйозні затримки щодо організації Євробачення-2017, що відбувались з вини українських організаторів».

Варто нагадати, інформацію про санкції від європейських організаторів конкурсу, який цього року приймав Київ, напередодні також оприлюднив голова Суспільного мовника Зураб Аласанія.
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