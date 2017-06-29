У Харкові суд виніс рішення у справі росіянки, яка воювала за «ДНР»

Завдяки діям прокуратури Харківщини вдалося довести у суді провину росіянки «Терези», яка була членом так званої «Донецької народної республіки», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
У Київському районному суді Харкова було винесено рішення про арешт жінки на строк 11 років з повною конфіскацією майна. Жителька Хакрова з позивним «Тереза» в 2014 році активно брала участь в місцевому «Антимайдані» та проросійських акціях. Прокурорам вдалося довести в суді, що влітку 2014 року жінка переїхала на Донеччину, де вона долучилася до терористичної організації «ДНР». Там вона виконувала роль «коменданта» декількох населених пунктів Донецької області, які захопили терористи. Співробітники СБУ також змогли зібрати на Донеччині докази щодо того, що «Тереза» брала участь у допитах полонених, серед яких були як і мешканці регіону, так і українські військовослужбовці.
Крім того, жінка збирала та передавала керівництву так званої республіки відомості про Збройні Сили України, їх розташування в регіоні, чисельність, кількість озброєння та наявність військової техніки.