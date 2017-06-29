На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

В Адміністрації президента Петра Порошенка прокоментували факт нагородження екс-регіоналів до Дня Конституції, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Представники Банкової відмовилися оприлюднити інформацію, за що конкретно депутати Олександр Герега, Костянтин Іщейкін та очільник Чернігова Владислав Атрошенко були нагороджені днем раніше. Однак на запит журналістів видання «Українська правда» у відомстві уточнили, що подання з ініціативою нагородити Іщейкіна та Герегу вніс спікер українського парламенту, а щодо Атрошенка - Чернігівська облдержадміністрація завдяки письмовій підтримці очільника Асоціації місті України Віталія Кличка. Також за поданням Генеральної прокуратури України було нагороджено прокурора Костянтина Кулика. Крім того, у Порошенка додали, що процедура відкликання призначених політикам нагород не передбачена.
Слід зауважити, що нагороджені Олександр Герега та Владислав Атрошенко були серед тих парламентерів, які за президента Януковича підтримали 16 січня так звані диктаторські закони, які викликали згодом масові заворушення вулицях столиці. Також представники НАБУ та САП висувають військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику звинувачення, що рівень його витрат не збігається з даними декларації про доходи і у антикорупційних відомствах підозрюють, що той приховує цінні придбання.