У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Олександр Турчинов, який займає посаду секретаря РНБО, наголосив, що масштабна хакерська атака на українські мережі є частиною гібридної війни Російської Федерації проти України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку Турчинов оприлюднив на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки. На цьому зібранні фахівці та представники компетентних органів проаналізували масштабну хакерські атаку, яка накрила Україну в вівторок, 27 червня. Секретар РНБО відмітив, що одним із способів поширення віруса-здирника став файл оновлення програми бухгалтерської звітності. Ще одним механізмом поширення кібератаки був хостинг-майданчик одного з інтернет-провайдерів, з яким вже почали працювати співробітники Служби безпеки України, з’ясовуючи чи співпрацювали ті з спецслужбами Росії.
Варто нагадати, що раніше фахівці компанії Microsoft відзвітували, що віруси-вимагач Petya.A поширився завдяки оновленню бухгалтерської програми M.E.Doc. Загалом були інфіковані більше 12 тисяч комп’ютерів лише на території України. Серед них, зокрема, потрапили під дію віруса комп’ютери як державних установ, так і комерційних компаній. Також відомо про кібератаки цього ж віруса ще в 64 країнах по всьому світу.