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Генпрокурор планує арештувати нардепа Добкіна

Генпрокурор планує арештувати нардепа Добкіна
Генеральним прокурором України Юрієм Луценком було внесено до Верховної Ради подання, в якому він просить згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт парламентаря Михайла Добкіна, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідну інформацію оприлюднила спікер генерального прокурора Лариса Сарган. Вона зазначила, що Добкіна вважають причетним до змови групи осіб, які неправомірно вилучили з власності територіальної громади Харкова земельні ділянки площею понад 61,2144 га, завдавши при цьому збитки на суму понад 178 мільйонів гривень. Михайло Добкін вже встиг прокоментувати цю інформацію в ефірі телеканал «112 Україна». Нардеп припустив, що мова йде про якусь помилку або «ім’я якесь не моє». Щоправда він також вважає, що якщо це дійсно так, то генпрокурору «просто важко буде пояснити, як нинішня влада бореться з корупцією, якщо серед корупціонерів фігурують імена політиків, які представляють правлячу коаліцію». Також Добкін додав, що сам документ з підозрою він ще не бачив.

Варто нагадати, раніше генпрокурор Юрій Луценко надіслав до Верховної Ради подання з проханням притягнути до відповідальності 5 парламентів з різних фракцій.
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