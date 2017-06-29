Луценко анонсував завершення слідства в справі щодо розстрілів на Майдані

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство в справі щодо розстрілів на Майдані мають завершити вже до кінця поточного року, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що відповідну інформацію йому надали представники робочої групи прокурорів та слідчих, які залучені до розслідування цієї справи. Луценко розповів, що на даний момент очікуються результати остаточних експертиз та пред’явлення обвинувального акту.
Відомо, що в лютому минулого року рішенням суду було об’єднано кримінальні провадження, розпочаті проти екс-беркутівців, яким висувають звинувачення у розстрілі активістів Євромайдану в лютому 2014 року. Розгляд справи розпочався у Святошинському суді у травні минулого року. Сторона звинувачення підозрює беркутівців у перевищенні службових повноваженні, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкодженням активістам Євромайдану. Як повідомляють у ГПУ, нині вдалося ідентифікувати 25 осіб, які стріляли в активістів, при цьому 20 з них перебувають в розшуку.